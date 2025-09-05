Банк Уралсиб выступил партнером спортивного фестиваля «Нефтекамск качает»

Банк Уралсиб стал партнером спортивного фестиваля «Нефтекамск качает», который прошел 23 августа 2025 года в Нефтекамске в рамках празднования Дней армейской культуры. Поддержка таких инициатив отражает стремление банка укреплять социальную среду в регионах присутствия и популяризировать здоровый образ жизни.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фестиваль собрал силачей со всей страны, которые продемонстрировали свое мастерство в дисциплинах силового экстрима. Проведение мероприятия уже становится традицией для города, ежегодно привлекая все больше участников и зрителей.

Ведущим соревнований выступил чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев, который отметил масштаб события и поблагодарил банк Уралсиб за поддержку.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

«Поддержка подобных инициатив для нас — это возможность внести вклад в развитие городов республики и создать атмосферу, в которой спорт и здоровый образ жизни становятся частью повседневной культуры. Мы рады, что фестиваль «Нефтекамск качает» с каждым годом набирает обороты и объединяет жителей и гостей города вокруг спорта и силы духа», — отметил Марат Мамлеев, исполнительный директор, руководитель Макрорегиона Поволжья банка Уралсиб.

Банк Уралсиб традиционно поддерживает значимые спортивные и культурные проекты в Башкортостане. В предыдущие годы банк также оказывал финансовую поддержку в организации соревнований по силовому экстриму в Нефтекамске, продолжая укреплять статус города как центра силы и спортивных традиций.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Справка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1372 банкомата.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»