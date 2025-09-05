На Ставрополье ввели в эксплуатацию около 1,5 млн квадратных метров жилья

По итогам восьми месяцев 2025 года в Ставропольском крае ввели в эксплуатацию около 1,5 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщили в региональном минстрое. Годовой показатель выполнен на 116%.

Ввод жилья квартирного типа составляет сейчас около 520 кв. м. Это на 30% больше прошлогодних показателей.

В настоящее время Ставропольский край по объему ввода жилья занимает 10 место по России. На первом регион находится по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Мария Хоперская