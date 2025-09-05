В Самаре завершили капремонт 16 ОКН из 67, запланированных на этот год

В Самаре завершили капитальный ремонт 16 объектов культурного наследия. Всего на этот год запланирован ремонт 67 исторических зданий. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам главы города, «готовность на данный момент разная, где-то только приступили к работам, где-то уже заканчивают».

«Например, в Доме Прагера ремонт уже завершен на 80%. Не скажу, что дом богато украшен снаружи, но у него есть свой стиль и шарм. К тому же он входит в «ленинский» экскурсионный маршрут. К каждому историческому дому всегда применяется индивидуальный подход, перед подготовкой проекта специалисты изучают архивные документы, чтобы сохранить исторический облик здания», — отмечает Иван Носков.

Также в Самаре завершили капремонт 145 домов, которые не являются объектами культурного наследия.

Руфия Кутляева