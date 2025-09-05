В Самаре завершили капремонт 16 ОКН из 67, запланированных на этот год
В Самаре завершили капитальный ремонт 16 объектов культурного наследия. Всего на этот год запланирован ремонт 67 исторических зданий. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По словам главы города, «готовность на данный момент разная, где-то только приступили к работам, где-то уже заканчивают».
«Например, в Доме Прагера ремонт уже завершен на 80%. Не скажу, что дом богато украшен снаружи, но у него есть свой стиль и шарм. К тому же он входит в «ленинский» экскурсионный маршрут. К каждому историческому дому всегда применяется индивидуальный подход, перед подготовкой проекта специалисты изучают архивные документы, чтобы сохранить исторический облик здания», — отмечает Иван Носков.
Также в Самаре завершили капремонт 145 домов, которые не являются объектами культурного наследия.