Япония рекордно повышает минимальный размер оплаты труда

5 сентября стало известно, что Министерство труда Японии решило повысить минимальный размер оплаты труда на 6,3%. Это является рекордным единоразовым повышением для страны. Минимальная почасовая оплата составит 1121 иену ($7,57). Таким образом, при стандартном количестве рабочих часов в месяц (160) ежемесячный МРОТ в Японии составит около 179 400 иен ($1210).

Новые меры относятся примерно к 3 млн работников в Японии, получающих оплату по минимальной ставке. Сообщается, что повышение зарплаты для них начнется постепенно уже с октября. Министерство труда таким образом хочет стимулировать потребление среди населения и поддержать соответствующие инициативы со стороны Банка Японии. Впрочем, некоторые экономисты отмечают, что даже после рекордного повышения МРОТ она будет заметно ниже целевого уровня, к которому стремится правительство страны.

Премьер-министр Сигэру Исиба заявлял о планах довести в ближайшие годы минимальный размер оплаты труда до 1500 иен в час ($1616 в месяц), что подразумевает повышение примерно на 7% в год.

Евгений Хвостик