Банк Уралсиб – в тройке лидеров рейтинга лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 августовского рейтинга лучших кредитов наличными по версии портала Выберу.ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.07.2025 г.).

Аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в том числе размер ставки, полную стоимость кредита, срок и сумму кредитования, а также размер ежемесячных платежей и стоимость личного страхования, если оно необходимо и влияет на размер ставки. Кроме того, учитывался диапазон ставок, наличие опций для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита и возврат процентов после погашения долга и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1375 банкоматов.

