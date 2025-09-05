Сын Дональда Трампа стал миллиардером благодаря криптовалюте
Сын президента США Дональда Трампа, Эрик Трамп, стал миллиардером после того, как криптовалютная компания American Bitcoin провела размещение на бирже NASDAQ. После начала торгов 3 сентября ее акции выросли вдвое, тем самым капитализация компании достигла $7,3 млрд.
20% в American Bitcoin принадлежит двоим сыновьям президента США — Эрику Трампу и Дональду Трампу-младшему. На пике роста акций компании стоимость их доли достигала $2,6 млрд, а доля Эрика Трампа приближалась к $1 млрд. Позже акции несколько подешевели, тем не менее стоимость доли братьев составляла $1,5 млрд.
Вся семья Дональда Трампа активно занимается криптовалютами. 1 сентября на криптовалютных биржах начал торговаться токен WLFI — очередная криптовалюта, выпускаемая Трампами. После начала торгов ею состояние семьи выросло на $5 млрд. Как отметила The Wall Street Journal, Дональд Трамп за день заработал на криптовалюте больше, чем за всю жизнь на недвижимости.