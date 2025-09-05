Криптовалютная платформа Tether хочет вложиться в золото

По данным Financial Times, ссылающейся на неназванные осведомленные источники, криптовалютная платформа Tether Limited ведет переговоры об инвестициях в добычу и торговлю золотом. Компания является крупнейшим в мире оператором стейблкоинов.

Сообщается, что представители Tether провели переговоры с несколькими компаниями, которые занимаются золотодобычей, дистрибуцией сырья и конечной продажей драгметалла. Ранее глава Tether Паоло Ардоино уже называл золото «природным биткойном».

С какими компаниями ведет переговоры Tether и какие суммы она может инвестировать в золото, пока неизвестно. Рыночная капитализация токена USDT, который выпускает Tether, сейчас составляет около $170 млрд. Только в первой половине года компания получила прибыль $5,7 млрд. Tether уже является крупным держателем такого консервативного актива, как американские государственные облигации (US Treasuries), получая доход от процентов по ним.

Евгений Хвостик