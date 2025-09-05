«Азот» реализует образовательный проект совместно с Березниковским политехом

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» запустил на базе Березниковского политехнического техникума (БПТ) новый этап образовательного проекта «Учись с «Уралхимом». В 2025 году 8 студентов-первокурсников заключили с предприятием договоры о целевом обучении по уникальной программе «полного пансиона», аналогов которой в регионе нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Будущие специалисты будут обучаться по самым востребованным на современном производстве направлениям: «Аппаратчик-оператор производства химических соединений» и «Мастер слесарных работ».

Главная особенность проекта — комплексная поддержка студентов с первого дня обучения. Учащиеся получают повышенную корпоративную стипендию от компании «Уралхим», полностью оплаченное проживание в современном общежитии, ежедневное бесплатное питание в столовой техникума, комплект брендированной одежды, гарантированное прохождение практики на ведущем предприятии региона и, самое главное, — твердые карьерные перспективы в филиале «Азот».

Также обучение по проекту «Учись с «Уралхимом» продолжают 15 учащихся, поступивших в БПТ в прошлом году.

Анна Штырхун, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Для филиала «Азот» проект «Учись с «Уралхимом» — это не просто подготовка кадров, это стратегические инвестиции в будущее нашего филиала и всего березниковского промышленного кластера. Мы целенаправленно растем и модернизируем производство, и нам критически важно, чтобы к нам приходили молодые специалисты, уже знакомые с нашими стандартами и технологиями.

Новый формат «полного пансиона» — это наш ответ на запрос молодежи, которая ищет не просто работу, а социальные гарантии и уверенность в завтрашнем дне уже с первого курса. Мы снимаем с студентов все бытовые и финансовые барьеры, чтобы они могли на 100% сконцентрироваться на учебе и освоении профессии.

Выпускники этой программы — это наш золотой кадровый резерв, те, кто будет работать на самом современном оборудовании и решать амбициозные задачи следующего десятилетия. Мы не просто гарантируем трудоустройство, мы предлагаем готовую карьерную траекторию на ведущем предприятии страны.

Филиал «Азот» с 2011 года выступает социальным партнером Березниковского политехнического техникума. Сотрудничает с учебным заведением в рамках проектов «Профессионалитет», «Учись с «Уралхимом». Предприятие предоставляет места для прохождения практики и стажировки, заключает договоры о целевом обучении, предусматривающие выплату стипендии и гарантированное трудоустройство.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники