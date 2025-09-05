В самарском УФСИН известили об очищении от грехов одного осужденного

В лечебно-исправительном учреждении № 4 УФСИН России по Самарской области состоялось важное духовное событие — таинство крещения одного из осужденных. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Церемония прошла в соответствии с православными канонами под руководством представителя духовенства. Осужденный принял таинство, символизирующее очищение от прошлых грехов, начало новой жизни в вере и стремление к внутреннему преображению.

«Религиозные обряды, беседы с представителями различных конфессий и духовная поддержка способствуют формированию у заключенных чувства ответственности, раскаяния, моральной зрелости и стремления к исправлению»,— уверены в УФСИН.

Алексей Алексеев