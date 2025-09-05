Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода

Банк России сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2026 года. ЦБ также продлил запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Лимит на снятие установлен на уровне $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро независимо от валюты вклада или счета. Юрлицам-нерезидентам на полгода запрещено выдавать наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, по другим валютам ограничений нет. Резиденты могут получить валюту только на цели командировочных расходов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. Выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.

Ограничения на снятие валюты и ее продажу Центробанк впервые ввел 9 марта 2022 года. В регуляторе объясняют эти меры санкциями западных стран, которые запрещают российским финансовым институтам закупать доллары и евро.