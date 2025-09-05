Сбер расширяет возможности экосистемы для юридических лиц
Предпринимателям клиентам Сбера будет доступен выбор сервиса электронного документооборота от ведущих операторов
Корпоративным клиентам Сбера станут доступны системы документооборота от ведущих операторов. Первые клиенты уже в сентябре смогут подключить личный кабинет ЭДО «Контур.Диадок» (система электронного документооборота от оператора «СКБ Контур») напрямую в «СберБизнес». О расширении возможностей экосистемы юридических лиц Сбера рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на X Восточном экономическом форуме.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Мы хотим, чтобы предприниматель тратил меньше времени на подбор и адаптацию ИТ-решений для операционных задач и больше — на бизнес. Поэтому расширяем возможности экосистемы. Теперь предприниматели смогут закрыть свои потребности, используя лучшие сервисы как дочерних компаний Сбера, так и его партнеров. Что особенно важно с точки зрения клиентского опыта, новые партнерские решения будут интегрированы в привычный интерфейс интернет-банка “СберБизнес”. Начинаем с электронного документооборота, максимально комплементарного финансам. В сентябре в интернет-банке “СберБизнес” предложим нашим пользователям системы от ведущих операторов и нашим первым партнером в этом становится СКБ Контур»,— сказал господин Попов.
Благодаря интеграции системы электронного документооборота в «СберБизнес» предприниматели смогут обмениваться документами с партнерами и контрагентами, не покидая интернет-банка. Все ключевые этапы — создание документа, подписание квалифицированной электронной подписью, отправка и получение — происходят в едином интерфейсе «СберБизнес». Это позволит пользователям не переключаться между разными личными кабинетами операторов ЭДО и не тратить время на их изучение.
Интернет-банкинг «СберБизнес» включает в себя веб-версию и мобильное приложение. Это универсальная онлайн-платформа для ведения и развития бизнеса, управления компанией и процессами, отслеживания ключевых показателей. «СберБизнес» позволяет осуществлять расчеты, взаимодействовать с контрагентами и госорганами, управлять расходами и персоналом, искать финансирование, отслеживать аналитику по компании и по отрасли и многое другое. Ежемесячная аудитория веб-версии превышает 2 млн, а мобильного приложения – 1,37 млн клиентов.
ПАО Сбербанк
Реклама