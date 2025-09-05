В Краснодаре расследуется дело о получении травмы посетительницей клуба картинга

Следствие устанавливает обстоятельства инцидента на трассе картинга, принадлежащей краснодарской компании «Картинг клуб про», где одна из посетительниц получила травму. Информация о расследовании уголовного дела об оказании услуг ненадлежащего качества опубликована в базе ГАС «Правосудие» в связи с оспариванием ареста имущества клуба.

По данным следствия, во время одного из заездов женщина-водитель решила прекратить движение, остановила карт посреди трассы, сняла шлем и вышла из микроавтомобиля. В этот момент в стоящий карт врезался другой микроавтомобиль, который потерял управление и сбил женщину. В результате посетительница аттракциона получила перелом ноги. Выяснилось, что женщина, прекращая заезд, выполняла указания сотрудника клуба, который не имел права давать посетителям рекомендации, так как работал неофициально и не проходил инструктаж по технике безопасности.

Следствию стало известно, что руководство клуба, оказывая услуги по организации заездов микроавтомобилей на замкнутой многоуровневой трассе, допускало и другие нарушения норм безопасности. В частности, утверждает краевое следственное управление СКР, аттракцион картинг работал без государственной регистрации в инспекции Краснодарского края по надзору за техническим состоянием машин.

Анна Перова, Краснодар