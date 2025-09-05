Прикамье получит 6,7 млрд рублей для строительства инфраструктуры ОЭЗ «Пермь»

Комиссия правительства РФ по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Пермского края на получение казначейского инфраструктурного кредита в сумме 6,7 млрд руб. Средства направят на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны промышленного производственного типа «Пермь» (ОЭЗ «Пермь»). Срок реализации проекта запланирован на 2025–2027 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

«Продолжаем рассматривать проекты, на которые будут выделены казначейские инфраструктурные кредиты. Отдельный пул КИК — это проекты в рамках конкурсного отбора. Штабом рассмотрели 15 проектов, которые могут быть признаны победителями, из 13 регионов на общую сумму около 60,2 млрд руб. Все они имеют прямое отношение к повышению качества жизни наших граждан. Реализация одобренных инициатив позволит создать современную и комфортную среду, улучшить транспортную и коммунальную инфраструктуру, что в конечном итоге отразится на благополучии людей в регионах. Хочу подчеркнуть, что достижение целевых показателей реализации в программе КИК является ключевым и строго контролируемым параметром, поскольку речь идет об эффективном освоении средств и выполнении социальных обязательств перед гражданами»,— отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Создание заявленной инфраструктуры на территории ОЭЗ позволит реализовать в Пермском крае стратегически важные инвестиционные проекты в промышленной сфере. Реализация инвестиционных проектов увеличит налоговые поступления в бюджет региона более чем на 40 млрд руб. Будет создано более 2 тыс. рабочих мест»,— подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Особая экономическая зона «Пермь» создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Уже десять предприятий стали резидентами ОЭЗ, три из них получили этот статус в 2024 году. На территории ОЭЗ ППТ «Пермь» имеется 144,6 га свободных земельных участков для размещения будущих резидентов.

Как отметили в краевом минпроме, созданная инфраструктура ОЭЗ позволит резидентам преференциальной зоны привлечь внебюджетные средства на сумму более 107 млрд руб., которые будут направлены на создание инвестиционных проектов. В рамках этих проектов планируется производство продукции авиадвигателестроения, автоматизированных, роботизированных комплексов, синтетических восков, полимерных труб, продукции для сельскохозяйственных предприятий и другой продукции. Все проекты соответствуют критериям технологического суверенитета.

Напомним, Пермский край принимает активное участие в реализации программы казначейских инфраструктурных кредитов. В конце августа этого года региону был одобрен казначейский кредит на реализацию девяти инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ на сумму более 2,1 млрд руб.