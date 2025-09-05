Газпромбанк строит сквозную инфраструктуру для технологических компаний

Газпромбанк создает экосистему для запуска и развития технологических компаний с нуля. Стратегия включает все этапы: от поддержки исследовательской инфраструктуры и софинансирования грантов ученым до масштабирования производства. Об этом вице-президент Газпромбанка Алексей Федоров рассказал в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме.

Алексей Федоров отметил колоссальный интеллектуальный потенциал страны, указав на существующую проблему: «Создать разработки наши ученые и решить даже сложнейшие задачи могут. А вот вопрос, что с ними делать дальше и как обеспечить трансфер в экономику, нетривиален».

Для решения этой задачи банк действует комплексно. Первый уровень — «предпосевная» стадия. «Это и поддержка лабораторий университетов и научных центров, а также софинансирование грантовых программ. Это то, что помогает разработку вывести на следующий уровень технологической готовности»,— пояснил Федоров.

Далее вступает развитая экосистема фондов. «Потом мы надеемся, что это будут подхватывать фонды ранних стадий, а по мере развития — поздних. У нас в инфраструктуре много таких фондов, в том числе с индустриальными партнерами».

Ключевое преимущество банка — возможность сопровождать проект на всех этапах. «Преимущество банка здесь — это возможность иметь инфраструктуру поддержки на всех этапах развития проекта»,— подчеркнул вице-президент.

Цель — увеличить воронку технологических проектов и ускорить запуск новых компаний.

Федоров также конкретизировал приоритетные для инвестиций направления, выделив квантовые технологии, биомед, агробиотех, перспективную энергетику, средства автоматизации производства, новые материалы и химию. «В этих направлениях мы видим огромный потенциал для дальнейшего развития»,— резюмировал он.