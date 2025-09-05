В Самаре оперный театр открыл сезон «Театральным ковчегом»

На набережной Волги в Самаре прошла презентация 95-го юбилейного сезона академического театра оперы и балета. Под руководством худрука и главного режиссера театра Евгения Хохлова состоялся концерт «Театральный ковчег». Он состоял из фрагментов оперных и балетных премьер предстоящего сезона. Об этом сообщают представители театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Публика увидела фрагменты хореографической драмы «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова и танцевальной сказки «Жар-птица» Игоря Стравинского. Витория Мартини и Сергей Гаген исполнили дуэт Зобеиды и Золотого раба, а Полина Чеховских и Николай Выломов представили зрителям выход Жар-птицы и дуэт Жар-птицы и Ивана Царевича. Премьеры спектаклей состоятся на сцене тетра 12 и 13 сентября.

Кроме того, артисты показали фрагменты постановок, которые театр представит на гастролях в Большом театре России на фестивале музыкальных театров «Видеть музыку», в Бангкоке на международном фестивале танца и музыки и в Большом театре Беларуси на Минском международном Рождественском оперном форуме. Также в память о композиторе Родионе Щедрине Анна Костенко исполнила «Частушки Варвары» из оперы «Не только любовь».

Георгий Портнов