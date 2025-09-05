Судно «Восход-50» отправили на реставрацию в Ленинградскую область

Судно на подводных крыльях «Восход-50» проекта 352 отправилось на реставрацию с Камского судоремонтного завода в Ленинградскую область. Об этом сообщает «Новый компаньон».

В ходе работ планируется пескоструить и красить корпус судна, восстановить ходовую часть, наружную обшивку и подводные крылья. Будут заменены двери и окна, обновятся пассажирский салон на 71 место, капитанская рубка, санузлы, каюта капитана, комната отдыха и буфет. Также произойдет замена инженерных коммуникаций, будут установлены системы видеонаблюдения. Завершающим этапом станет покраска судна в фирменную ливрею Пермского края.

Работы по восстановлению завершатся к осени 2026 года, после чего «Восход-50» вернется к работе. Судно будет выполнять рейс сообщением Пермь — Чайковский с остановками в городах Прикамья. Протяженность пути составит 360 км, время в дороге — шесть часов.

Напомним, в следующем году на маршрут Пермь — Усть-Качка выйдет судно модели Looker 390T. Планируемое время в пути — один час. Рейсы будут выполнять три раза в день, включая выходные.

