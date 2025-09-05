Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава Тольятти Илья Сухих анонсировал замену остановочных павильонов

Глава Тольятти Илья Сухих сообщил сегодня, 5 сентября, в своем Telegram-канале о скорой замене павильонов на остановках общественного транспорта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Дизайн-проект утвержден, муниципальный контракт заключен, подрядчик приступил к изготовлению конструкций»,— заявил господин Сухих.

Обновление остановок планируется поэтапно, начиная с гостевого маршрута. Первые 20 новых павильонов будут установлены к началу ноября.

«Постепенно проведём данную работу во всех районах города»,— пообещал глава Тольятти.

Алексей Алексеев