Михаил Евраев обсудил сотрудничество с послами государств Латинской Америки

В Ярославль прибыла делегация глав дипломатических миссий государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Сотрудничество между странами и регионом обсудил губернатор Михаил Евраев.

«Состоялась интересная и содержательная встреча. Наш регион готов расширять сотрудничество по таким ключевым направлениям, как промышленность, агропромышленный комплекс, культура, образование, туризм. У нас все для этого есть. Когда о регионе больше узнают во всем мире, это здорово, это открывает двери для будущих инвестиций»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Делегация уже посетила ростовский Кофе-цикорный комбинат «Аронап», в планах посмотреть на производство «Ярпива», принять участие во встрече с бизнес-сообществом и представителями сферы образования, осмотреть экспозиции Ярославского художественного музея, Ярославского музея-заповедника и Ростовского кремля.

Господин Евраев предполагает, что визит в регион «будет служить мостиком к развитию дружественного сотрудничества России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна». Генеральный директор Национального комитета по развитию экономического сотрудничества со странами Латинской Америки Татьяна Машкова поддержала желание губернатора развивать партнерство.

«Для нас очень важно сотрудничество с вашим краем. Практически все страны Латинской Америки заинтересованы в развитии туризма, но туризм должен быть взаимным, и в этом отношении открываются замечательные возможности»,— сказала госпожа Машкова.

При этом партнерские связи уже установлены: в 2024 году состоялась презентация Ярославской области на международном форуме IMBRICS + Brasil «Туризм как фактор развития стран БРИКС» в Масейо (Бразилия), регион был представлен на открытии уголка русской культуры в Национальной ассоциации писателей Бразилии.

«Гостей из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, безусловно, удивят история, достопримечательности и природа Ярославской области. По индексу туристической привлекательности наш регион на третьем месте в ЦФО, а Ярославль является самым посещаемым городом маршрута Золотое кольцо России»,— подчеркнула зампред областного правительства Марина Кашина.

Как отметила Татьяна Машкова, есть к чему стремиться и в увеличении товарообмена между странами.

«Для этого есть все условия, но сохраняется малоинформированность о возможностях друг друга. Мы сегодня посетили предприятие "Аронап". И кто знает, возможно, когда-то и латиноамериканский кофе будут перерабатывать на этом кофе-цикорном комбинате»,— сказала гендиректор Национального комитета по развитию экономического сотрудничества со странами Латинской Америки.

Ввиду того, что главы дипломатических миссий посещают регион с 2009 года, были созданы дополнительные условия для выхода ярославских товаропроизводителей на рынок стран Латинской Америки. Предприятия уже экспортировали свою продукцию в Бразилию, Аргентину и Мексику. Ярославское правительство выражает готовность помочь в установлении деловых связей.

Рассматривается и взаимодействие вузов. Ярославский государственный медицинский университет и Колумбия заинтересованы в совместных проектах в сферах фармации, обмене опытом в кардиологии и ранней диагностики онкологии.

