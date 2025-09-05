Начальник нижегородской колонии получил условный срок за гибель заключенного

Бывшего начальника исправительной колонии в Нижегородской области признали виновным в гибели осужденного. Как сообщили в региональном СУ СКР, его судили ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших смерть человека) и приговорили к двум годам условного срока.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Установлено, что в октябре 2024 года заключенный получил травмы при обрушении здания на производственном сельхозучастке исправительной колонии. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Надзор за техническим состоянием конструкций здания должен был вести подсудимый. Он же дал указание на ремонт здания и нахождение в нем людей при отсутствии документов, подтверждающих его исправное состояние.

Кроме условного срока, бывшему начальнику колонии запретили занимать должности на госслужбе сроком на полтора года.

Как писал «Ъ-Приволжье», на 37-летнего заключенного ИК-16 в Лысковском округе во время ремонта овощехранилища упали ненадежно закрепленные ворота.

Галина Шамберина