В Железноводске для «Баталинского минерального источника» установили охранную зону

В Железноводске для «Баталинского минерального источника» установили охранную зону на почти 5 га земли. Соответствующее распоряжение губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова опубликовано на портале опубликования правовой информации региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Статус природоохранной зоны регионального значения подразумевает, что на ее территории запрещено использовать пиротехнику, разводить костры, проводить геологические исследования, добывать ископаемые и проводить любые работы, которые могут нарушить окружающую среду. Также нельзя повреждать информационные таблички. Контроль за охраной возьмет на себя дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края.

Константин Соловьев

