В Железноводске для «Баталинского минерального источника» установили охранную зону на почти 5 га земли. Соответствующее распоряжение губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова опубликовано на портале опубликования правовой информации региона.

Статус природоохранной зоны регионального значения подразумевает, что на ее территории запрещено использовать пиротехнику, разводить костры, проводить геологические исследования, добывать ископаемые и проводить любые работы, которые могут нарушить окружающую среду. Также нельзя повреждать информационные таблички. Контроль за охраной возьмет на себя дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края.

Константин Соловьев