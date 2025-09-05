Жителя Казани оштрафовали на 40 тысяч рублей за поддержку политики Гитлера

Верховный суд Татарстана назначил штраф в 40 тыс рублей жителю Казани за реабилитацию нацизма и поддержку политики Гитлера. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс службе Верховного суда.

Суд установил, что обвиняемый в феврале 2024 года, будучи еще несовершеннолетним, распространял в чате одной из социальных сетей ложные сведения об СССР в годы Второй мировой войны. Прокурор утверждал, что подсудимый поддерживал политику Гитлера, отрицая факты жестокого обращения немецкой армии в отношении народов СССР.

18-летний житель Казани признан виновным по «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Осужденный признал вину и попросил прощения. Гособвинителем по этому делу выступил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

Марк Халитов