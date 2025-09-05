Дагестан получит 461 млн рублей на подключение нового отеля к коммуникациям

На подключение нового гостиничного комплекса к коммуникациям Дагестану выделят 461 млн руб. в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект одобрен на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В ведомстве уточняют, что средства будут направлены на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для реализации инвестпроекта «Ачи-Су Отель Резорт» — четырехзвездочного гостиничного комплекса на 120 номеров.

«Реализация проекта позволит создать более 170 рабочих мест, а планируемый объем налоговых и неналоговых доходов составит порядка 1,6 млрд руб»,— добавили в администрации главы Дагестана.

Согласно проекту, на выделенные средства планируется строительство сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и газопровода. Объем инвестиций со стороны инвестора составит 1,8 млрд рублей

Наталья Белоштейн