Жительниц Стерлитамака и Ишимбая признали виновными в сбыте наркотиков

Стерлитамакский городской суд вынес приговор обвиняемым в незаконном сбыте наркотиков, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

33-летняя жительница Стерлитамака и 23-летняя жительница Ишимбая признаны виновными в незаконном обороте наркотиков (п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), и покушении на него (ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В зависимости от роли и степени участия каждой суд приговорил их к от 11 с половиной годам и 13 годам колонии общего режима.

Как было установлено в суде, в 2023 году подсудимые занимались сбытом наркотиков на территории республики. «Преступления совершались под единым руководством, несмотря на то, что участники не были знакомы друг с другом», отмечается в сообщении.

Во время судебного заседания подсудимые признали вину и раскаялись.

Майя Иванова