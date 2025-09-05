Росприроднадзор проиграл иск на 187 млн рублей ставропольской компании

Арбитражный суд Ставропольского края отклонил требования Росприроднадзора о взыскании с ООО «Экосервис» 149 млн руб. платы за негативное воздействие на окружающую среду и 37 млн руб. пени за 2021 год. Кассационная инстанция оставила в силе решения нижестоящих судов, информация об этом опубликована в картотеке дела.

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск, утверждая, что компания представила декларацию о плате за негативное воздействие на природу за 2021 год, но не внесла платежи за размещение отходов в эксплуатируемых шлаконакопителях.

Суд признал исковые требования необоснованными. В материалах дела установлено, что «Экосервис» эксплуатирует объекты размещения отходов, включенные в государственный реестр: шламонакопители № 2 и № 3.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Экосерви» зарегистрировано в 1999 году в Ставрополе. Компания занимается сбором отходов. Учредитель компании — Игорь Геллерштейн. Уставный капитал общества — 10,5 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 10 тыс руб., убыток — 5,3 млн руб.

Компания не производила оплату, поскольку проводила мониторинг состояния окружающей среды в соответствии с требованиями федерального закона № 89-ФЗ. Исследования подтвердили отсутствие негативного воздействия на природу благодаря природоохранным мероприятиям и техническим решениям, обеспечивающим защиту экологии.

Анализ грунтовых вод в 2021 году показал, что значения показателей по водородному индексу, ионам аммония, нитратам, хлоридам, сульфатам, тяжелым металлам и другим параметрам находились в пределах многолетних безопасных значений.

ООО «Экосервис» направила в управление Росприроднадзора отчет о результатах мониторинга с необходимыми документами и материалами. Однако ведомство приняло решение о неподтверждении исключения негативного воздействия на природу, ссылаясь на несоответствие отчета установленным требованиям.

Суд отметил, что все мероприятия мониторинга по отбору проб проведены согласно программе. Наблюдения за состоянием подземных вод представлены в отчете, а значения показателей остаются безопасными для окружающей среды.

