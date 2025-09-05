Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нижегородский кадровый центр трудоустроил на лето более семи тысяч подростков

Летом 2025 года нижегородский кадровый центр «Работа России» трудоустроил для временной работы более 7 тыс. подростков в возрасте 14-17 лет. Рабочие места для них предоставили более 300 работодателей, сообщили в управлении по труду и занятости населения.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Наиболее активно подростков трудоустраивали промышленные предприятия, организации жилищно-коммунального и сельского хозяйства, а также образовательные и медицинские учреждения, предприятия торговли и общепита.

Наибольшей популярностью у молодежи пользовались должности курьеров, упаковщиков, комплектовщиков, промоутеров, помощников вожатых и продавцов-консультантов.

Как писал «Ъ-Приволжье», летом 2024 года кадровый центр также трудоустроил около 7 тыс. подростков.

Галина Шамберина