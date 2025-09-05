Компания-победитель отказалась от строительства фонтана на аллее Ивана Ткаченко

В Ярославле организация, которая стала победителем торгов по поиску подрядчика для строительства фонтана на аллее имени Ивана Ткаченко на улице Панина, не стала заключать контракт. На портале госзакупок сообщается, что компания отказалась или уклонилась от заключения контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз фонтана

Фото: Центр развития городских территорий Ярославль Эскиз фонтана

Фото: Центр развития городских территорий Ярославль

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в настоящее время за Свято-Тихоновским храмом идет благоустройство новой аллеи. В концепцию благоустройства входят прогулочная зона с мощением тротуаров плиткой, обустройство освещения, установка лавок, детских развивающих элементов и шахматных столов, а также монтаж арт-объекта, посвященного «Локомотиву».

Также новое общественное пространство дополнят системой из двух фонтанов. Именно для ее строительства подрядчик МБУ «Горзеленхозстрой» искал подрядчика. При начальной стоимости контракта в 16,2 млн руб. победитель торгов предложил выполнить работы за 14,1 млн руб. Однако заключить контракт с этой организацией не удалось, право перешло второму участнику торгов, готовому построить фонтан за 14,2 млн руб.

Аллея названа в память о капитане ХК «Локомотив» Иване Ткаченко, который вместе с командой погиб в авиакатастрофе.

Алла Чижова