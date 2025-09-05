В Татарстане на реставрацию памятников с начала 2025 года выделили 2,5 млрд руб.

В Татарстане на работы по сохранению объектов культурного наследия за восемь месяцев 2025 года выделено более 2,5 млрд руб. из регионального и федерального бюджетов. Об этом сообщил председатель комитета республики по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на пресс-конференции.

В Татарстане выделили 2,5 млрд рублей на реставрацию памятников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане выделили 2,5 млрд рублей на реставрацию памятников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Из общей суммы 70 млн руб. направлено на разработку научно-проектной документации. Одновременно ведутся работы на десятках зданий, отметил господин Гущин.

Среди крупнейших объектов — реставрация Казанского театра юного зрителя стоимостью 727,7 млн руб. Завершены работы по фасадам и кровле, ведутся работы в интерьерах. На восстановление усадьбы Боратынского выделено свыше 70 млн руб. — полностью восстановлен деревянный сруб флигеля с сохранением исторических технологий.

Реставрация Дворец пионеров на улице Галактионова обойдется в 368,6 млн руб., дома Шамова — в 89 млн руб.

Отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», господин Гущин подчеркнул, что планы реставрации корректируются в сторону опережения графика и отставания по графику у комитета нет.

Анар Зейналов