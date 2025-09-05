Путин: россияне не дотягивают до норм Минздрава по потреблению рыбы

Президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что Россия «пока не дотягивает» до норм Минздрава по потреблению рыбы.

«Где-то там, по-моему, 28 килограмм на душу населения в год, а у нас где-то 23- 23,5 килограммов на душу населения, на граждан России. Поэтому здесь есть над чем поработать»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В мае министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что россияне стали меньше есть рыбы и превысили рекомендуемую норму потребления мясных продуктов на 6%. Также люди недостаточно едят ягод и овощей. По словам министра, до рекомендованных норм потребления этих продуктов россияне «недобирают» около 60–65%. Кроме того, население России потребляет сахара в пять раз больше рекомендуемых врачами норм, а потребление соли по стране превышает норму в 2,5 раза.

Полина Мотызлевская