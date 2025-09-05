Женщины руководствуются повышением

Женщины стали чаще претендовать на руководящие должности. Доля резюме соискательниц уже превышает 50% в 11 отраслях экономики, посчитали аналитики hh.ru. Но компании, как выясняется, пока не готовы отдавать им эти позиции и соблюдать гендерный баланс, который практиковали западные фирмы. Чего опасаются собственники бизнеса? И почему зарплаты женщин-топов ниже, чем у мужчин? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Женщины хотят занять позицию топ-менеджера чаще в сфере управления персоналом, финансах, медицине, в розничной торговле и на рынке страхования. Доля резюме соискательниц там уже превышает 70%, выяснили аналитики hh.ru. Для сравнения — в сырьевом секторе, транспорте и производстве на них приходится лишь четверть, но это исторически консервативные отрасли. Однако самым закрытым оказался автомобильный бизнес: СЕО там себя видят только 3% женщин. Все потому, что работодатели пока не готовы к гендерному равенству топов, считает управляющий партнер компании Transearch International Станислав Алексеев: «Маленький регресс сейчас наблюдается в связи с тем, что многие западные компании ушли из России. В них женщины в 50% случаев были среди кандидатов на руководящие должности.

Наши компании этим не балуются.

Количество нанятых дам на такие позиции, может быть, слегка снизилось. Когда речь идет о посте генерального директора, их доля — где-то 10-15%, не больше. А если говорить про вторую линейку управленцев, там число женщин уже даже за 50% перевалило».

Собственники бизнеса не сомневаются в компетентности женщин-управленцев, но опасаются, что на переговорах их эффективность якобы будет ограничена, делятся опрошенные “Ъ FM” рекрутеры, так как им просто не хватит жесткости. Но риски чаще исходят от мужчин, заметила основатель делового сообщества ClubFirst Ladies Екатерина Юхацкая: «Женщины, наверное, здесь более консервативны, они дольше работают на каких-то позициях и менее рискованные, чем представители сильного пола, которые начинают тот же самый бизнес, забирая клиентскую базу. Поэтому сейчас девушек, наоборот, охотно рассматривают. Процент, по крайней мере, по нашим клубам, растет. Если сравнивать с западными примерами и опытом, то он, безусловно, очень низкий. В крупнейших компаниях из девяти членов совета директоров только одна девушка. Я говорю про "Почту России". Но, уверена, все будет меняться».

В России у женщин больше шансов дорасти до гендиректора внутри компании, а вот со стороны чаще нанимают все еще мужчин. Исключение — молодой бизнес, рассказала управляющий партнер Kontakt InterSearch Марина Тарнопольская:

«Часто резюме женщин откладывают в сторону. Не все об этом говорят открыто.

Например, банковская отрасль продолжает быть, скажем так, в мужском обличии. Но на самом деле сейчас очень много прогрессивных и молодых собственников, которым 25-30 лет. Они ищут себе в команду исполнительного и генерального директоров. При этом никто не обращает внимание на пол, смотрят только на компетенции, экспертизу и амбиции».

К 2030 году доля женщин-предпринимателей в странах БРИКС должна вырасти с 23% до 50%, не исключает председатель российской части «Женского делового альянса БРИКС», основатель Global Rus Trade Анна Нестерова. На этом фоне станет и больше топов, но с зарплатными амбициями соискательниц пока все сложно, заметила она: «Например, ко мне приходит сотрудник, и я понимаю, что ей надо повышать зарплату. Спрашиваю о пожеланиях насчет ее уровня. Она говорит, что хотела бы повышения на 20%. Я отвечаю, что подниму на 30%. То есть разговор идет в обратную строну. На руководящих должностях в крупных компаниях доля женщин 25-30%. При этом мужчины, думаю, не смогут выиграть в конкурентной борьбе. Потому что женщины — это забег на длинную дистанцию, представители сильного пола — на короткую».

А пока нет гендерного равенства, женщины-управленцы скромнее в медианных ожиданиях по зарплате. Разрыв сейчас достигает 24%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова