В Татарстане из-за непотушенной сигареты погибли два человека
В Татарстане из-за возгорания в доме погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану. По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.
Кирпичный двухэтажный дом полностью загорелся в селе Тетеево Лаишевского микрорайона. В огне погибли два человека возрастом 60 лет.
Ранее сообщалось, что в Альметьевске при пожаре из-за непотушенной сигареты пострадали двухлетний ребенок и молодая девушка.