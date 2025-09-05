В Татарстане из-за непотушенной сигареты погибли два человека

В Татарстане из-за возгорания в доме погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану. По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

Кирпичный двухэтажный дом полностью загорелся в селе Тетеево Лаишевского микрорайона. В огне погибли два человека возрастом 60 лет.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске при пожаре из-за непотушенной сигареты пострадали двухлетний ребенок и молодая девушка.

Марк Халитов