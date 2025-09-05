На борьбу с опустыниванием на Ставрополье направили более 1 млрд рублей

В 2025 году на борьбу с опустыниванием в Ставропольском крае из федерального и регионального бюджетов направили 1,1 млрд руб., что на 27,7% больше, чем в 2024 году (800 млн руб.) Увеличение финансирования связано с ростом территорий, подверженных засухе. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные аграрного университета (СтГАУ).

За последние десятилетия площадь угодий, подверженных опустыниванию, на Ставрополье увеличилась примерно на 20 тыс. га и составляет более 90 тыс. га.

Опустынивание затрагивает как восточные, так и северо-восточные административные округа, включая Нефтекумский, Левокумский, Курский, Степновский, Арзгирский и Туркменский. С 2019 года эта проблема начала распространяться и на территории округов, расположенных на Ставропольской возвышенности, таких как Шпаковский, Изобильненский и Грачевский.

К опустыниванию ставропольских земель привели такие факторы, как водная и ветровая эрозия, засоление и каменистость почв. Ускорение этих процессов также связано с состоянием защитных лесных насаждений, нарушением севооборотов и пастбищеоборотов, а также нерациональным использованием сельскохозяйственных земель, отметили в университете.

Наталья Белоштейн