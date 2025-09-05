Кравцов: снижение числа поступающих в вузы — не трагедия

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что снижение количества поступающих в российские вузы не станет трагедией, так как из-за активного развития экономики, малого и среднего бизнеса появляется потребность в специалистах со средним профессиональным образованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мировой опыт показывает, что в каких-то странах это соотношение составляет 50 на 50, где-то 60 на 40. У нас в советское время, по-моему, 25% выпускников школ шли в высшие учебные заведения. Поэтому здесь, наверное, какой-то трагедии нет»,— так министр ответил на вопрос «Известий», нет ли у ведомства опасений о нехватке специалистов с высшим образованием.

Господин Кравцов также привел прогноз Минтруда, согласно которому на рынке будет востребовано около 70% специалистов с высшим образованием. Это, по его словам, не говорит о снижении престижа высшего образования.

10 июля зампред правительства Дмитрий Чернышенко отчитался, что в 2025 году 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи. Позднее он сообщал, что в 2025 году число заявлений на обучение по программам среднего профессионального образования увеличилось на 800 тыс. по сравнению с прошлым годом. По его данным, сейчас контингент в учреждениях СПО оценивается в 3,85 млн студентов.

Полина Мотызлевская