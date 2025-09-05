Директора компании в Ульяновске приговорили за незаконные валютные операции

Заволжский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу в 27-летнегоруководителя предприятия, признанного виновным в совершении операций в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Суд установил, что в декабре 2021 года обвиняемый, являясь директором организации, незаконно перевел денежные средства за рубеж в иностранной валюте в сумме более 240 тыс. долларов США (18 млн руб.), на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за границы, при этом в банк «были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов».

Преступление было выявлено ульяновским таможенным постом Самарской таможни, деятельность которого и контролирует транспортная прокуратура.

По данным источников «Ъ-Волга», близких к правоохранительным органам, речь идет о Руслане Яфизове, который до февраля 2022 года был директором компании «Строй инвест» (Димитровград Ульяновской области, оптовая торговля стройматериалами). Как пояснил собеседник, директор «Строй инвеста» на самом деле никаких закупок товаров из-за рубежа не делал, «а осуществлял незаконные валютные операции в интересах третьих лиц, чтобы на этом просто заработать».

С учетом позиции гособвинителя — Ульяновской транспортной прокуратуры — суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, со штрафом 400 тыс. руб.

