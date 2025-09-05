В Татарстане выявили финансовую пирамиду, присвоившую 3,4 млн рублей

Прокуратура выявила фирму с признаками финансовой пирамиды, похитившую 3,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что работники фирмы ООО «Город легенд» завладели средствами граждан, пообещав прибыль от инвестиций, но по итогу присвоили деньги себе. 32 жителя Казани заявили о мошенничестве, но получили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

После проведенной прокуратурой проверки незаконные постановления об отказе были отменены. В отношении сотрудников фирмы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Деятельность ООО «Город легенд» пресечена, в данный момент расследование продолжается.

Марк Халитов