Двух жителей Махачкалы подозревают в сбыте опасного алкоголя

В Махачкале следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жителей по п. «а» ч. 2 ст. 238 (производство, хранение и перевозка в целях сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 2 ст. 234.2 УК РФ (производство, приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта метанолсодержащих жидкостей, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в апреле 2025 года двое местных жителей продавали метанолсодержащие жидкости под видом алкоголя. Продукцию разливали в пластиковые стаканы объемом по 100 мл. в частном домовладении в поселке Новый Кяхулай. Предварительное следствие окончено. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Константин Соловьев