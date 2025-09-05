В Ярославле расширили перечень предметов для компенсации учителям аренды жилья

В Ярославле учителям, впервые устроившимся в муниципальные общеобразовательные учреждения города, компенсируют до 10 тыс. руб. за наем жилья. Соответствующий приказ подписал заместитель директора департамента образования Александр Гуськов.

Напомним, что такая выплата была введена еще в 2024 году. Выплата осуществляется ежемесячно в течение трех лет. Действие нового приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2025 года.

Новым документом расширяется перечень отдельных предметов, учителям которых положена выплата. Теперь право на компенсацию расходов за наем получают учителя математики, начальных классов, русского языка и литературы, информатики, истории, экономики, права и обществознания, физики, биологии, химии, английского языка, географии, ИЗО, черчения, основ духовно-нравственной культуры народов России, музыки и пения, немецкого языка, основ безопасности и защиты Родины, технологии, физкультуры, французского языка.

Алла Чижова