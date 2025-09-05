ММК внедрил цифровой двойник технологического процесса для повышения качества металла

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») продолжает внедрение современных технологий в производственные процессы. В листопрокатном цехе №4 запущен в промышленную эксплуатацию первый цифровой двойник, конструктивно и функционально повторяющий установку ламинарного охлаждения (УЛО) стана 2500. Виртуальная модель расширила возможности инженеров при разработке новых технологий прокатки.



ЛПЦ-4

ЛПЦ-4

Фото: Пресс-служба ММК

ИТ-проект, реализованный силами специалистов исследовательско-технологического центра «Аусферр», компании «ММК-Информсервис», ЛПЦ №4 и научно-технического центра ММК (НТЦ), уникален благодаря своим функциям. Это не просто ставший уже привычным, математический двойник оборудования, а интегрированная в MES-систему цеха копия всего технологического процесса, учитывающая свойства обрабатываемого материала в агрегате.

Цифровой двойник позволяет рассчитать тепловое состояние полосы и спрогнозировать её финальное структурное состояние (доля и морфология фаз, размер зерна), причём как существующего, так и раннее не производимого сортамента. Система рассчитывает температуру полосы в любой точке и в любой момент времени, пока она движется по рольгангу. Также двойник помогает оперативно оценить техническое состояние оборудования установки.

Среди инструментов модели - виртуальное охлаждение полосы для анализа выполнимости разрабатываемых стратегий, формирование тепловой 3D-карты, оценка технического состояния коллекторов УЛО, внесение результатов расчётов в технологический паспорт прокатанного рулона, работа в режимах онлайн и офлайн.

С помощью нового инструмента специалисты НТЦ при разработке технологии прокатки для существующей номенклатуры и новых видов продукции могут минимизировать ошибки в стратегии охлаждения, тем самым снижая риск получения брака. Речь идёт о сокращении времени и затрат на разработку, а также об увеличении объемов выпуска металлопродукции с высокой добавленной стоимостью.

Технология цифровых двойников внедряется в разных подразделениях комбината. Например, в листопрокатном цехе №10 создана цифровая модель гидросистемы, а в «ММК-Учетный центр» оцифрованы все бизнес-процессы компании. С помощью «цифры» также планируется автоматизировать процессы на угольном складе коксохима.

