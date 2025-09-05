В Нефтекумске суд рассмотрит дело о мошенничестве при получении сельхозсубсидий

В Нефтекумске суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя крестьянско-фермерского хозяйства, которого подозревают в мошенничестве при получении субсидий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие установило, что 39-летний житель аула Бияш в 2020 году подал в учреждение пакеты документов с подложными сведениями на получение денег. Так, в справках он сообщил о затратах при производстве овощей 20 га, при этом фактически он не выполнял никаких работ. Подозреваемый получил субсидии в 600 тыс. руб. и распорядился ими по своему усмотрению. Расследование уголовного дела завершено, отмечают правоохранители.

Константин Соловьев