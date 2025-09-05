Нижегородское правительство закупает 44 автомобиля для ГУ ФСИН

Министерство региональной безопасности Нижегородской области 4 сентября объявило три электронных аукциона на покупку 44 автомобилей для регионального ГУ ФСИН. Общая начальная стоимость контрактов составляет 57,7 млн руб.

Первая закупка — на 30 автомобилей общей стоимостью 33,3 млн руб. Это должны быть белые пятиместные седаны не ранее 2024 года выпуска.

Второй аукцион — на покупку 10 черных пятиместных седанов общей стоимостью 16,72 млн руб. Третья закупка — на четыре белых семиместных универсала общей стоимостью чуть более 8 млн руб.

Итоги всех аукционов подведут 16 сентября.

Галина Шамберина