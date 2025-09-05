Белгородской и Орловской областям одобрили бюджетные кредиты 2 млрд рублей

Правительство РФ одобрило финансирование 37 региональных проектов в рамках казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) на общую сумму 46 млрд руб. В частности, 1,58 млрд руб. получит Белгородская область и 501,5 млн руб. — Орловская. Об этом сообщили в кабмине.

В правительстве Орловской области рассказали, что на средства КИК планируют построить станцию умягчения Окского водозаборного узла за 229,7 млн руб. и реконструировать Левобережный канализационный коллектор Орла за 173 млн руб. Оба проекта могут быть реализованы в 2026–2027 годах. Также планируется отремонтировать участки теплосетей облцентра протяженностью 12 км за 98,9 млн руб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне сообщил о получении 1 млрд руб. на ремонт дорог. По его словам, средства предоставлены в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Алина Морозова