Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Черкесске 40 многодетных семей получили бесплатные земельные участки

В Черкесске 40 многодетных семей получили бесплатные земельные участки

Фото: Telegram-канал главы Черкесска Алексея Баскаева

Фото: Telegram-канал главы Черкесска Алексея Баскаева

В столице Карачаево-Черкесии 40 многодетных семей стали владельцами бесплатных земельных участков. Первыми право на землю получили семьи, воспитывающие троих и более детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Черкесска Алексей Баскаев.

Выделенные земли расположены в восточном и юго-восточном районах города на улицах Адыгской, Зимней, Синегорской и Братской.

Как отметил господин Баскаев, распределение участков прошло в формате открытой жеребьевки, обеспечившей прозрачность и равные условия для всех претендентов.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все