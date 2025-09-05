Минтранс после Геленджика планирует открыть другие южные аэропорты

Министерство транспорта России после возобновления работы аэропорта в Геленджике планирует открыть другие аэропорты, закрытые в 2022 году. Глава ведомства Андрей Никитин сообщил, что рассматриваются разные варианты для аэропорта Краснодара, передает ТАСС.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

9 июля 2025 года Минтранс объявил о возобновлении полетов в Геленджик. Сейчас туда летают шесть авиакомпаний: «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские Авиалинии», Smartavia, UTair и Red Wings. Аэропорт также ведет переговоры о расширении полетной программы.

В феврале 2022 года были введены ограничения на работу 12 аэропортов в России, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. По данным РБК Краснодар, пассажиропоток в Геленджике может превысить 125 тыс. человек в 2025 году. За первый месяц работы аэропорт обслужил почти 31 тыс. пассажиров.