ФСБ задержала в Воронеже мужчину за криптопереводы подразделению ГУР МО Украины

В Воронеже сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Росгвардией задержали гражданина РФ по подозрению в государственной измене. Мужчина переводил в криптовалюте средства на счета военизированного подразделения, созданного под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник по собственной инициативе вышел на связь с представителями иностранных спецслужб через мессенджер Telegram. Он намеревался оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям и осуществил ряд переводов на указанные счета. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Центральный районный суд Воронежа избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении арестованного продолжаются следственные действия для закрепления доказательной базы и выяснения возможных других эпизодов противоправной деятельности. В ведомстве напомнили о том, что украинские спецслужбы активно ищут потенциальных исполнителей терактов и диверсий через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).