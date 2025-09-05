Более 5 млн рублей выделили на трудоустройство подростков в Удмуртии в 2025 году

На трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет в Удмуртии в этом году выделили 5,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Кадрового центра «Работа России» в регионе. В местных организациях на время летних каникулах было открыто почти 2,5 тыс. рабочих мест. Всего было трудоустроено 2,2 тыс. несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Помимо зарплаты, ребята получали материальную поддержку от службы занятости — 2090 руб. При трудоустройстве через Кадровый центр несовершеннолетним гарантировано официальное оформление и безопасные условия труда»,— рассказал директор кадрового учреждения Максим Фефилов.

Несовершеннолетние трудились озеленителями, помощниками воспитателей, подсобными рабочими, плотниками, уборщиками, продавцами, библиотекарями и аниматорами.