В Ульяновске изъяли 55 тонн нелегальной рыбной продукции

Более 55 тонн рыбной продукции без маркировки на общую сумму около 18 млн руб. изъяли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Ульяновской области у местного предпринимателя, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отмечается в сообщении, предварительно сотрудниками УЭБиПК установлено, что «руководитель одного из предприятий в Ульяновском районе организовал нелегальное производство рыбной продукции», «готовый товар сбывал в различные регионы страны». В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские остановили грузовой автомобиль, в котором находилось около 5 тонн рыбной продукции, у которой отсутствовала маркировка с указанием производителя, датой выработки и сроками годности. В ходе дальнейшего осмотра складских помещений оперативники обнаружили и изъяли еще более 50 тонн замороженной рыбы без предусмотренной законом маркировки, а также технические средства и бухгалтерскую документацию.

Предпринимателю предъявлено обвинение в производстве и сбыте немаркированной продукции в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Название компании и данные предпринимателя в УМВД не раскрывают.

Андрей Васильев, Ульяновск