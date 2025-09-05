В Хабаровском крае построят новый ГОК за 650 млрд рублей

На ВЭФ-2025 было подписано соглашение о строительстве нового горно-обогатительного комбината (ГОК) в Хабаровском крае. Он будет возведен на базе Мильканского железорудного месторождения. Объем инвестиций в проект оценивается в 650 млрд руб. ГОК сможет перерабатывать 54 млн т руды в год, сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».

Соглашение подписали генеральный директор корпорации Николай Запрягаев, генеральный директор компании-инициатора проекта ООО «Милькан» Дмитрий Шерстнев и первый заместитель председателя правительства края Хабаровского края Сергей Абрамов. На подписании присутствовали глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков и губернатор региона Дмитрий Демешин.

«Для таких проектов мы создаем максимально благоприятные условия. В результате в макрорегионе появляются новые современные предприятия. Это не только прямые инвестиции и рабочие места, но и развитие смежных отраслей, и укрепление экономического суверенитета страны»,— заявил господин Чекунков.

Дмитрий Демешин пообещал, что регион создаст необходимые условия для строительства комбината и окажет комплексную поддержку. Господин Запрягаев также пообещал, что Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики окажет помощь в реализации проекта.