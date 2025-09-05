Кредитки подвергают новой редакции

Банки продолжают закрывать кредитки без предупреждения. Проблемы возникают и у держателей карт с большим кредитным лимитом, узнал “Ъ FM”. Клиенты Т-банка, Альфа-банка и ВТБ столкнулись с отменой действующих договоров без каких-либо уведомлений. Об изменении условий многие узнали при попытке совершить покупку. Финансовые организации заявляют, что имеют право не комментировать принятые решения, а право кредитора снижать лимиты не противоречит действующему законодательству. Чем банки мотивируют постепенный отказ от кредитных карт, разбиралась Юлия Савина.

Ни одной просрочки, активное использование карты и как результат — не повышение, а снижение кредитного лимита с 1,35 млн руб. до 100 тыс. руб. или с 500 тыс. руб. до 0 даже при наличии брокерского счета и программы долгосрочного финансирования пенсии. Таких историй ежедневно становится все больше среди клиентов банков из топ-10. Взвешивая риски репутационного ущерба и прибыльность портфеля, игроки принимают решение в пользу более прибыльной финансовой модели, констатировал генеральный директор компании Frank RG Юрий Грибанов: «Все крупные банки встали на путь оптимизации, в частности, выбора тех клиентов, с которыми выгодно сотрудничать.

Финансовые организации не очень хотят работать с теми держателями кредитных карт, которые являются суперрациональными и все время попадают в грейс-период, не приносящий процентного дохода.

Если банки таких клиентов находят, то предпочитают снизить кредитный лимит до какого-то небольшого уровня или вообще до нуля для того, чтобы не нести убытки конкретно в этом случае. При этом держатели карт могут быть очень респектабельными с высоким доходом и отличной кредитной историей».

В прошлом году ЦБ ужесточил условия для банков: теперь они должны создать резервы на сумму всех одобренных кредитных лимитов. Закрывая старые договоры, игроки рынка страхуют себя от возможной дополнительной финансовой нагрузки, считает директор по анализу финансовых рынков управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин: «Ставки у нас сейчас достаточно высокие, и они в том числе закладываются в кредитные продукты.

Снижение выдачи карт — это просто результат в том числе проводимой денежно-кредитной политики ЦБ.

Есть еще макропруденциальные меры, соответственно, это нагрузка на капитал. Банкам в условиях дорогого фондирования действительно не так просто поддерживать эти кредитные линии по утвержденным ставкам. Ведь в долг люди деньги возьмут, начнут оформлять кредиты, а банк будет обязан им выдавать эти деньги».

Ни оплата премиального обслуживания, ни долгие годы положительного клиентского опыта не гарантируют сохранения кредитки. Решение о снижении лимита часто принимается в автоматическом режиме, пояснил директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский: «Обычно организации сокращают лимиты с уведомлением в случае, если клиент не пользуется кредитной картой либо же вышел на просрочку. Если говорить про срок неактивности, то у всех банков он свой. Как правило, речь идет о трех месяцах и более. Размер лимита при этом никакого значения не имеет. Его могут сократить как у клиента, которому одобрены 10 тыс. руб., так и у держателя карты с 1 млн руб. Сами механики тоже разнятся. Кто-то из игроков сокращает наполовину, кто-то на определенный процент, 20-30% и так далее. Связано это с тем, что банки стремятся сократить резервы, что является достаточно адекватной рыночной практикой, направленной на то, чтобы перераспределить активы в пользу тех клиентов, которые действительно нуждаются в заемных средствах».

По данным Национального бюро кредитных историй, количество новых кредиток, выданных за первые пять месяцев текущего года, снизилось минимум вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Примерно на столько же упал и общий объем одобренных лимитов.

Юлия Савина