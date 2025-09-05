В Ярославской области электросамокат сбил 3-летнего ребенка
В Угличе Ярославской области неустановленный водитель электросамоката сбил на тротуаре ребенка 2022 года рождения. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Фото: УМВД по Ярославской области
По данным правоохранителей, авария произошла 4 сентября в 16:15 на Рыбинском шоссе. В результате столкновения ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Госавтоинспекция ищет очевидцев произошедшего.
Кроме того, 4 сентября в регионе произошло еще две аварии, в которых пострадали пешеходы. В Ярославле на переулке Герцена днем автомобиль Lada сбил 41-летнюю местную жительницу. В Ростове Великом на 206-м км М-8 вечером машина Kia сбила 69-летнюю женщину. Обе пострадавшие были госпитализированы.