Глава Росавиации допустил реорганизацию управления «Домодедово»

В аэропорту «Домодедово» возможна реорганизация структуры управления, планируется проведение аудита. Об этом заявил глава Росавиации и совета директоров управляющей компании аэропорта Дмитрий Ядров в кулуарах ВЭФ-2025.

Он отметил, что реорганизация структуры управления возможна, однако это решение должно быть одобрено властями. «Первоочередное, конечно, — проведение аудита. Мы сейчас определяемся с организацией, которая будет его проводить»,— сказал Дмитрий Ядров (цитата по «Интерфакс»).

Глава Росавиации добавил, что в управлении аэропорта задействовано 26 юридических лиц. «И если их объединять, консолидировать или упразднять, то это должно быть поддержано руководством страны»,— сказал он. При этом важно обеспечить непрерывную и безопасную работу аэропорта, и ко всем решениям нужно подходить взвешенно, подчеркнул господин Ядров.