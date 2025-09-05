«Стагнации в экономике РФ нет»: экономические заявления Путина на пленарке ВЭФ
На выступлении на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин много говорил об экономике России и развитии Дальнего Востока. Он отверг вчерашнее заявление главы Сбербанка Германа Грефа о стагнации, пояснив, что случится в случае резкого снижения ключевой ставки. Главные экономические высказывания господина Путина — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин во время выступления на ВЭФ
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Если ключевую ставку резко снижать, тогда цены будут расти.
- ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям — не более 4-5%.
- Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, это не пустой звук, не популизм какой-то.
- В России уровень бедности с 2014 по 2024 годы сократился с 11,3% до 7,2%.
- Стагнации в экономике России нет. Необходимо обеспечить ее мягкую спокойную посадку.
- В уровне дефицита бюджета РФ нет ничего страшного, так как долговая нагрузка низкая.
- Расходы бюджета России растут, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и СВО.
- Необходимо работать над доходной частью бюджета, но не за счет налогового бремени.
- В международном финансовом сообществе российский ЦБ высоко котируется.
- На Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития. В них работают более 300 резидентов, которые вложили почти 4 трлн руб. инвестиций и создали 95 тыс. новых рабочих мест.
- С 1 января 2027 года предлагаю запустить единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики.
- Валовый региональный продукт Дальнего Востока за 10 лет вырос вдвое — с 4 до 11 трлн руб.
- Лидеры по инвестициям в основной капитал за 10 лет: Якутия (4,5 трлн руб.), Амурская область (4 трлн руб.) и Сахалинская область (2,6 трлн руб.). На их долю приходится 55% всех инвестиций в Дальневосточный федеральный округ.
- За последние 10 лет портовые мощности на Дальнем Востоке фактически удвоились. Сегодня они составляют почти 380 млн тонн грузов в год.
- Мы будем развивать Трансарктический коридор.
- Высокие зарплаты у представителей рабочих профессий являются позитивным фактом.
- Положительно отношусь к идее внедрения искусственного интеллекта для формирования бюджета.