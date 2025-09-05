Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Стагнации в экономике РФ нет»: экономические заявления Путина на пленарке ВЭФ

На выступлении на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин много говорил об экономике России и развитии Дальнего Востока. Он отверг вчерашнее заявление главы Сбербанка Германа Грефа о стагнации, пояснив, что случится в случае резкого снижения ключевой ставки. Главные экономические высказывания господина Путина — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин во время выступления на ВЭФ

Президент России Владимир Путин во время выступления на ВЭФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во время выступления на ВЭФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • Если ключевую ставку резко снижать, тогда цены будут расти.
  • ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям — не более 4-5%.
  • Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, это не пустой звук, не популизм какой-то.
  • В России уровень бедности с 2014 по 2024 годы сократился с 11,3% до 7,2%.
  • Стагнации в экономике России нет. Необходимо обеспечить ее мягкую спокойную посадку.
  • В уровне дефицита бюджета РФ нет ничего страшного, так как долговая нагрузка низкая.
  • Расходы бюджета России растут, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и СВО.
  • Необходимо работать над доходной частью бюджета, но не за счет налогового бремени.
  • В международном финансовом сообществе российский ЦБ высоко котируется.

    • О чем Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ВЭФ. Главное

    Читать далее

  • На Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития. В них работают более 300 резидентов, которые вложили почти 4 трлн руб. инвестиций и создали 95 тыс. новых рабочих мест.
  • С 1 января 2027 года предлагаю запустить единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики.
  • Валовый региональный продукт Дальнего Востока за 10 лет вырос вдвое — с 4 до 11 трлн руб.
  • Лидеры по инвестициям в основной капитал за 10 лет: Якутия (4,5 трлн руб.), Амурская область (4 трлн руб.) и Сахалинская область (2,6 трлн руб.). На их долю приходится 55% всех инвестиций в Дальневосточный федеральный округ.
  • За последние 10 лет портовые мощности на Дальнем Востоке фактически удвоились. Сегодня они составляют почти 380 млн тонн грузов в год.
  • Мы будем развивать Трансарктический коридор.

    • «Мир будет многополярным»: международные заявления Путина на пленарке ВЭФ

    Читать далее

  • Высокие зарплаты у представителей рабочих профессий являются позитивным фактом.
  • Положительно отношусь к идее внедрения искусственного интеллекта для формирования бюджета.

Фотогалерея

ВЭФ-2025

Предыдущая фотография
Участницы форума

Участницы форума

Фото: Пресс-служба ВТБ

Робот, встречающий гостей форума

Робот, встречающий гостей форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники форума около стенда банка ВТБ

Участники форума около стенда банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд госкорпорации ВЭБ.РФ

Стенд госкорпорации ВЭБ.РФ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума здоровается с роботом

Участница форума здоровается с роботом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Гости форума

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (слева) на пленарной сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения»

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (слева) на пленарной сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов после сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения»

Министр просвещения России Сергей Кравцов после сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гостья форума поднимается по лестнице с изображением дальневосточного леопарда

Гостья форума поднимается по лестнице с изображением дальневосточного леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танцевальный номер напротив стенда банка ПСБ

Танцевальный номер напротив стенда банка ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча участников форума в аэропорту Владивостока

Встреча участников форума в аэропорту Владивостока

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экспозиция корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Экспозиция корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина в очках виртуальной реальности на Восточном экономическом форуме

Мужчина в очках виртуальной реальности на Восточном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участницы форума

Участницы форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд экосистемы «Интеррос»

Стенд экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов (справа)

Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов (справа)

Фото: Пресс-служба ВТБ

Гости форума в здании Дальневосточного федерального университета

Гости форума в здании Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд транспортной компании FESCO

Стенд транспортной компании FESCO

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума с газетой «Ъ»

Участница форума с газетой «Ъ»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Банковские пластиковые карты банка ВТБ с изображением леопарда

Банковские пластиковые карты банка ВТБ с изображением леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В ресторане на территории кампуса Дальневосточного федерального университета

В ресторане на территории кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума у стенда экосистемы «Интеррос»

Участница форума у стенда экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 28

Участницы форума

Фото: Пресс-служба ВТБ

Робот, встречающий гостей форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники форума около стенда банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд госкорпорации ВЭБ.РФ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума здоровается с роботом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (слева) на пленарной сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов после сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гостья форума поднимается по лестнице с изображением дальневосточного леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танцевальный номер напротив стенда банка ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча участников форума в аэропорту Владивостока

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экспозиция корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина в очках виртуальной реальности на Восточном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участницы форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов (справа)

Фото: Пресс-служба ВТБ

Гости форума в здании Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд транспортной компании FESCO

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума с газетой «Ъ»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Банковские пластиковые карты банка ВТБ с изображением леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В ресторане на территории кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума у стенда экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все