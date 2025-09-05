«Стагнации в экономике РФ нет»: экономические заявления Путина на пленарке ВЭФ

На выступлении на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин много говорил об экономике России и развитии Дальнего Востока. Он отверг вчерашнее заявление главы Сбербанка Германа Грефа о стагнации, пояснив, что случится в случае резкого снижения ключевой ставки. Главные экономические высказывания господина Путина — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

